Половина британців знає математику на рівні 11-річних дітей

49,1% дорослих жителів Великої Британії знає математику на рівні 11-річної дитини.

Такі невтішні результати дало опитування Skills for Life, в якому узяли участь близько 7 тисяч осіб віком від 16 до 65 років.

Про це повідомляє Укрправда з посиланням на The Daily Mail.

Виявилося, що обсяг математичних знань 16,8 мільйонів дорослих британців або 49,1% відповідає Рівню 3 - тому, що вимагається від 11-річної дитини.

Понад п’ять мільйонів людей мають серйозні труднощі з письмом і читанням, а їхня грамотність також відповідає 11-річному віку.

Більше того, дослідження показало, що 2,3 мільйони дорослих чоловіків та жінок знають математику та англійську на рівні 5-7-річних дітей. Це означає, що в них виникають проблеми зі сплатою рахунків, розумінням цінників у магазинах тощо.

"Приблизно кожен шостий представник дорослого населення має труднощі з читанням чи письмом, що означає серйозне звуження можливостей у них як у робітників, громадян та батьків", - констатує представниця National Institute of Adult Continuing Education Керол Тейлор.

"І приблизно кожен четвертий представник дорослого населення має труднощі з основами лічби, вмінням, що має суттєвіший вплив на життєві шанси, ніж грамотність", - каже вона.

Тривогу в британських освітян викликають і знання школярів. Імовірно, незабаром учням віком до 9 років офіційно заборонять користуватися калькуляторами, бо вони стають надто від них залежні.

Про це пише The Telegraph.

"Ми опинилися перед небезпекою виростити покоління учнів "супутникової навігації", цілком залежних від технологій", - висловилася член британського парламенту Елізабет Трасс.

За рівнем знань із математики Організація економічного співробітництва та розвитку торік поставила британських тинейджерів на 28-е місце. Для порівняння, їхні ровесники з Сінгапуру, які не користуються калькуляторами до 10 років, опинилися на 2-й сходинці.