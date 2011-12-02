Табачник вже вирішив, що в Україні забагато вчителів

Міністр освіти Дмитро Табачник заявляє, що навантаження на вчителів у Львівській та Волинській областях значно менше, ніж в інших регіонах України.

«За часів СРСР норма тижневого навантаження для вчителя становила 18 годин. Вона діє досі. Але якщо раніше у великих містах вчителі працювали часто на півтори ставки — 22-26 годин на тиждень, то тепер середнє навчальне навантаження по Україні складає 16 годин. А у Львівській, Волинській і деяких селах інших областей через неукомплектованість шкіл — 12-14 навчальних годин на тиждень», — сказав Д.Табачник в інтерв`ю журналу «Експерт».

Міністр також повідомив, що за час незалежності скоротили занадто мало вчителів.

«За 20 років незалежності України число учнів скоротилося на 38% - з 6,7 до 4,2 мільйона осіб. А число вчителів зменшилося всього лише на 7%, так що існує серйозна проблема нестачі навчальних годин ... А це значить, що вчителі отримують маленьку зарплату, не можуть сформувати свій пенсійний рахунок тощо», — підкреслив Д.Табачник.

ZN.ua