У Полтаві евакуювали ПТУ

Горіло будівельне сміття

У Полтаві через пожежу евакуювали 50 учнів професійно-технічного училища. Як повідомили в прес-службі Управління МНС України в Полтавській області, пожежа сталася вчора біля зовнішньої стіни будівлі ПТУ № 31, горіло будівельне сміття. Вогнем знищено вікно кабінету майстра, монітор комп`ютера, пошкоджено речі. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.

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