УКУ передав для Ватикану 43 ялинки

Український католицький університет на прохання Міністерства закордонних справ України передав до Ватикану 43 ялинки. Ці новорічні красуні з Львівської області прикрашатимуть Площу святого Петра у Ватикані та Апостольський палац на Різдво, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«Так Університет долучається до організації «Українського Різдва у Ватикані», – розповідає проректор з адміністрації та розвитку УКУ Мирослав Сеник. – Часточка України буде у Ватикані і після Різдва, адже саджанці ялинок там посадять, і вони будуть рости на території Італії».

УКУ передав до Ватикану 43 саджанці ялиці білої довжиною 5-10 метрів із лісництв Львівської області (Старосамбірський, Сколівський та Дрогобицький райони). До Ватикану виїхали три вантажні автомобілі, обладнані спеціальними ящиками для транспортування дерев. У понеділок, 5 грудня, поїде ще одна вантажівка із ялинковими прикрасами. По Європі українські ялинки проїдуть майже 2 тис. кілометрів. Ці дерева обирали львівські лісники.

Також Український католицький університет передасть до Ватикану ялинкові прикраси – 257 дерев’яних іграшок (роботи народних майстрів) та близько двох тисяч скляних куль. Усі прикраси виконані у народній манері.

На думку першого проректора УКУ Тараса Добка, надання ялинок та різдвяних прикрас для Ватикану є не лише великим престижем для нашої держави: «Це також приклад державно-церковної співпраці, адже в урочистостях візьмуть участь представники українських Католицьких Церков візантійського та латинського обрядів».

Нагадаємо, що 16 грудня у Ватикані відкриють головну різдвяну ялинку. Участь у відкритті візьмуть не тільки єпископи Католицьких Церков України латинського та візантійського обрядів, а й представники Української Православної Церкви.