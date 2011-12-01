Плату за музичну освіту в Севастополі хочуть підвищити втричі

Плату за навчання в музичних школах Севастополя влада рекомендує збільшити утричі. Про це стало відомо під час бюджетних слухань з питань культури та освіти, що відбулися в міській раді Севастополя, повідомляє Osvita.org.ua .

Призначена тиждень тому начальник Управління культури і туризму Наталя Дацюк, яка раніше ніколи не працювала в цій сфері, озвучила параметри бюджету по культурі у розмірі 66 тисяч 717,5 гривень. Найслабшою ланкою вона назвала музичні школи.

У Севастополі сім музичних шкіл, в яких в 2012 навчатимуться 3179 учнів, з них 438 звільнені від оплати як пільговики. Всього в музичних школах 743 педагогічних ставки, 92 з них з цього року утримуються за рахунок батьківської оплати. У 2012 році Управління культури і туризму пропонує ще 48 ставок перекласти на оплату за рахунок батьківських коштів.

У середньому за навчання дитини у музичній школі севастопольська сім`я платить від 70 до 130 гривень в місяць, залежно від спеціальності. За словами Н.Дацюк, після підвищення середньо арифметична цифра зросте до 385 гривень.

На думку начальника Управління фінансів Севастопольської держадміністрації Ірини Нестерової, в Севастополі дуже багато музичних шкіл. "В обласних центрах по Україні дві-три музичні школи, а у нас аж сім - від чогось потрібно відмовлятися", - вважає І.Нестерова.

Услід за музичними школами рекомендували скорочуватися бібліотекам і сільським клубам. У бюджеті заклали 80,1% від потреби на поточні витрати.