Табачник відправив керувати освітою у Львівській області свого апологета

Голова громадської організації Національний студентський союз і головний лобіст міністерського законопроекту «Про вищу освіту» Анатолій Ігнатович став начальником Управління cім’ї та молоді Львівської області. Про це повідомляє Дзеркало тижняз посиланням на Свідомо.

«Свідомо» дізналося про це з листа заступника голови Львівської облдержадміністрації до Молодіжних громадських організацій, де зокрема і йдеться про нового очільника львівської молоді.

Організація А.Ігнатовича майже два роки голосує «за» реформи Міносвіти під керівництвом Дмитра Табачника, входить до складу різних міністерських робочих груп. В жовтні А.Ігнатович ще з кількома організаціями влаштував студентський референдум, метою якого було схвалення законопроекту «Про вищу освіту». Документ змусить контрактників платити щораз більше, а абітурієнтів поверне до корупційних вступних іспитів. Попри протести студентів, заяви експертів про маніпулятивність референдуму, його результати визнали у Міносвіти і вже використали для внесення документу в Раду.