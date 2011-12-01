У Львові молодь роздавала тризубці та синьо-жовті стрічки

Сьогодні, 1 грудня Львівська організація «Спілки Української Молоді в Україні» провела акцію – «День громадянина», повідомили УНІАН в інформаційній референтурі львівської організації Спілки Української Молоді в Україні.

Члени СУМу в центрі Львова роздавали перехожим тризубці із синьо-жовтими стрічками, щоб нагадати українцям про історичну подію – 20 років тому 1 грудня 1991 року більше 91% українців підтвердили свою волю до незалежності на загальноукраїнському референдумі.

«Таким чином ми хотіли звернутися до громадських організацій та усіх небайдужих, щоб вони не забували про цю історичну подію і почувалися справжніми громадянами своєї держави, – розповідає голова Львівської обласної організації в СУМ в Україні Андрій Фендик. – Перехожі реагували на нашу акцію дуже позитивно, багато людей дякували за таке нагадування, однак деякі дещо скептично поставилися до такої ініціативи».

Львівські сумівці планують зробити акцію «День громадянина» традиційною і щороку 1 грудня запрошують усіх долучитися до такої ініціативи.