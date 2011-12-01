Азаров засумнівався, чи варто віддавати інтернати Мінсоцполітики

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає спірним питання про передачу інтернатів у підпорядкування Міністерства соціальної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після відвідання Дарницької школи-інтернату.

«Це спірне питання. Важливо, щоб працювала система, і щоб всі такі інтернати були у центрі уваги. Не на задвірках, а у центрі уваги», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що переконався на прикладі Дарницького інтернату, що місцеві власті, у підпорядкуванні яких він знаходиться, приділяють достатньо уваги для забезпечення нормальної роботи установи.

М.АЗАРОВ також відзначив, що якщо у місцевої влади виникатимуть проблеми із забезпеченням роботи інтернатів, то уряд надасть необхідну допомогу.

Як повідомлялося, віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО виступає за передачу дитячих інтернатних установ в управління Міністерства соціальної політики.

"У нас зараз інтернати перебувають у різних міністерствах і відомствах, і там можливий конфлікт інтересів. Я вважаю, що швидко потрібно ухвалювати рішення і передавати все Міністерству соціальної політики", - заявляв С.ТІГІПКО.