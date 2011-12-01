Суліма: Прикро, що хтось вважає, що виш – це чийсь «карман»

Перший заступник Міністра освіти і науки,молоді та спорту Євген Суліма зустрівся з ректорами вищих навчальних закладів аграрного профілю стосовно передачі їх до сфери управління МОНмолодьспорту, згідно з прийнятим розпорядженням Уряду від 16.11.2011 року № 1191-р.

У зустрічі взяли участь директори та заступники директорів департаментів Міністерства, повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти.

Є. Суліма зауважив, що метою зустрічі є доручення міністра Дмитра Табачника забезпечити діалог з ректорами аграрних вищих навчальних закладів та обговорити питання, які виникли після схвалення Урядом розпорядження про передачу МОНмолодьспорту ВНЗ І-IV рівня акредитації, що підпорядковані іншим міністерствам і відомствам.

Перший заступник міністра наголосив: «Прикро, що в когось склалося уявлення, що вищий навчальний заклад – це чийсь «карман». Це дуже велика помилка. Перш за все система вищої освіти – це єдиний освітній простір, який існує на теренах нашої держави. Є один Закон України «Про вищу освіту» і нам всім разом треба його виконувати незалежно від підпорядкованості ВНЗ. І говорити про якісь «кармани» недоречно. Студенти повинні розуміти, що вони отримують диплом єдиного державного зразка, вчаться за затвердженими державними стандартами, здобувають знання від викладачів, які отримують наукові ступені та звання в єдиній державній системі. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України створює всі умови для забезпечення якісної освіти як теоретичного, так і практичного значення. Не може йти розмова про університет, в якому відсутні обов’язкові складові: освіта, наука і практика. І розділяти ці складові – означає знищити вищий навчальний заклад».

Євген Суліма наголосив, що жодного контракту з ректорами вищих начальних закладів аграрного профілю розриватися не буде. «Це лише чутки в засобах масової інформації. Такого навіть в думці ні у кого не було», - підкреслив він.