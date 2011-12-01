Азаров: у Росії немає жодної школи з українською мовою навчання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає актуальним питання забезпечення права українцям, які живуть у Росії, навчатися українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.

«Актуальне також питання забезпечення права українців, які проживають у Росії, на здобування освіти рідною мовою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Росії немає жодної школи з українською мовою навчання.

Як підкреслив М.АЗАРОВ, лише в декількох школах у ряді російських регіонів українську мову включено як базовий предмет до шкільної програми