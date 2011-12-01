Росія готова сприяти відкриттю українських шкіл за однієї умови

Росія розраховує на конструктивне вирішення питання про статус російської мови в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО журналістам після закінчення зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«Насамперед, ми зацікавлені, щоб Україна конструктивно вирішила питання по статусу російської мови в Україні. І відповідно, Україна порушує питання про можливість відкриття українських шкіл у Росії», - сказала В.МАТВІЄНКО, відповідаючи на запитання про реальність відкриття україномовних шкіл у Росії.

Вона підкреслила, що Росія готова сприяти відкриттю україномовних шкіл на своїй території тільки за умови, що будуть бажаючі навчатися українською мовою.

«Тому, якщо українська діаспора в тих чи інших регіонах порушить питання про необхідність відкриття шкіл з навчанням українською мовою і будуть бажаючі вчитися, в такому разі створюватимуться умови, надаватиметься підтримка», - сказала В.МАТВІЄНКО.