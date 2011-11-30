На Буковині вчителів обіцяють не виганяти у примусові відпустки

Освітян Буковини на період зимових канікул примусово відправляли у відпустку за власний рахунок не будуть. Про це повідомив начальник Головного управління освіти облдержадміністрації Михайло БАУЕР під час гарячої лінії, повідомляє Молодий буковинець.

«Ні голова облдержадміністрації, ні обласне управління освіти таких зобов’язань перед вчителями ставити не буде. Але якщо людина бажає піти у відпустку за власний рахунок і відпочити – це її справа. Ми в цей процес втручатися не будемо», - сказав начальник управління освіти.

Запитання, чи таки відправляли вчителів шкіл міста на осінніх канікулах у відпустки за власний рахунок, М. Бауер прокоментував так: «Якщо це робили примусом, то це невірно. Але, гадаю, якщо би це робилося з примусу, то обов’язково були би звернення до мене як до керівника освіти області. А звернень до мене з цього приводу не було».