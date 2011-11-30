У Будинку кіно крутять студентські фільми

З 28 листопада по 1 грудня у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України у рамках святкування 50-річчя Інституту екранних мистецтв проходить Київський міжнародний студентський кінофестиваль «Пролог».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, директор Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Василь ВІТЕР.

За його словами, фестиваль проводиться уже в 16 раз починаючи з 1986 року.

У рамках фестивалю Інститут екранних мистецтв демонструватиме студентське молодіжне кіно кафедри режисури телебачення та кафедри режисури і драматургії.

Також у програмі фестивалю - показ фільмів зарубіжних кіношкіл, представники яких запрошені на святкування 50-річчя українського кіноінституту: Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Казахстану, російської школи ВДІКу, Франції.

На 1 грудня запланована ретроспектива студентських фільмів випускників Інституту екранних мистецтв.

Вхід на заходи фестивалю вільний для любителів екранного мистецтва.

Ректор КНУТКТ, заслужений діяч мистецтв України Олексій БЕЗГІН нагадав, що 1961 року в інституті було засновано кінофакультет, створено кафедру кінорежисури і кафедру історії та теорії кіно. Того року відбувся перший набір студентів на акторський і режисерський курси, і серед них були Іван Миколайчук та Броніслав Брондуков.

О.БЕЗГІН повідомив, що за 50 років на кінофакультеті було створено кафедри операторської майстерності, режисури телебачення та звукорежисури. У 2006 році кінофакультет набув статус Інституту екранних мистецтв.

В.ВІТЕР повідомив, що близько 80% випускників інституту працюють за фахом. «Сьогоднішнім днем інститут жити не може, внститут має заглядати на крок вперед. Студенти, які озброєні професійними знаннями, мають змінити в інший бік стан кінематографу в Україні»,- сказав він.