Українські школярі будували роботів в Еміратах

13:32, 30 листопада 2011
Освіта
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Стали фіналістами

В м. Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) пройшла Всесвітня Олімпіада з Робототехніки - WRO 2011. У найпрестижніших світових змаганнях талановитої молоді взяли участь шість українських команд із Києва, Кременчука та  Кіровограда, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. 

Учасники змагань віком 11-16 років будували та програмували власних роботів з конструктора LEGO, кожен з яких має свою спеціалізацію, відповідно до олімпіадних завдань. Тематика цьогорічної олімпіади – «Роботи, що полегшують життя».

Українська збірна  змагалася у декількох лігах. За результатами  і відповідних тематиках:

• молодша – «Роботи, що допомагають людям з вадами зору орієнтуватись у просторі»;

•   середня – «Роботи, що допомагають пересуватись по сходинках»;

•   старша – «Роботи вирішують проблеми вторинної переробки сміття»;

•  творча – проекти з робототехніки на тему «Роботи, що полегшують життя людей»;

•   робофутбол – змагання між командами автономних роботів.

Юні українські техніки боролися за світову першість з командами із 38 країн світу.  За результатами змагання українська збірна потрапила до фіналу конкурсу.

 

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