Українські школярі будували роботів в Еміратах

В м. Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) пройшла Всесвітня Олімпіада з Робототехніки - WRO 2011. У найпрестижніших світових змаганнях талановитої молоді взяли участь шість українських команд із Києва, Кременчука та Кіровограда, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Учасники змагань віком 11-16 років будували та програмували власних роботів з конструктора LEGO, кожен з яких має свою спеціалізацію, відповідно до олімпіадних завдань. Тематика цьогорічної олімпіади – «Роботи, що полегшують життя».

Українська збірна змагалася у декількох лігах. За результатами і відповідних тематиках:

• молодша – «Роботи, що допомагають людям з вадами зору орієнтуватись у просторі»;

• середня – «Роботи, що допомагають пересуватись по сходинках»;

• старша – «Роботи вирішують проблеми вторинної переробки сміття»;

• творча – проекти з робототехніки на тему «Роботи, що полегшують життя людей»;

• робофутбол – змагання між командами автономних роботів.

Юні українські техніки боролися за світову першість з командами із 38 країн світу. За результатами змагання українська збірна потрапила до фіналу конкурсу.