Азаров хоче, щоб виші готували спеціалістів для ОСББ

Прем`єр-міністр України Микола Азаров підтримує ініціативу представників ОСББ про відкриття у вищих навчальних закладах факультетів, які готуватимуть спеціалістів для об`єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це він заявив у вівторок під час зустрічі у Києві з керівниками ОСББ міст України, повідомляє Урядовий портал.

"Ми домовилися, що на спеціальному засіданні Уряду дамо відповідне доручення. Не можна надалі працювати методом "тику". У нас 14 тис. ОСББ, ми плануємо вийти на 45 тис. Тому, звичайно, необхідно готувати спеціалістів для ОСББ", - сказав Микола Азаров.

Нагадаємо, що Прем`єр-міністр ініціює проведення за два тижні спеціального засідання Уряду, на якому розглянуть проблеми, які є у ОСББ, та пропозиції щодо їх вирішення.