До чорнобильців можуть приєднатися вчителі та медики

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагає від уряду негайно розглянути питання щодо виділення субвенцій органам місцевого самоврядуваня для виплат зарплат у повному обсязі вчителям та медикам.

Як сказав М.ТОМЕНКО кореспонденту УНІАН, уже існують проблеми з виплатою зарплат у регіонах. “Якщо це не буде вирішено найближчим часом, то можна очікувати, що до акцій протесту чорнобильців приєднаються вчителі та медики”, - сказав віце-спікер.

Він додав, що місцеві органи влади вже звертаються до уряду за дофінансуванням, оскільки у місцевих бюджетах коштів вистачає виплатити у грудні лише аванс, а в деяких не вистачає і для цього.

М.ТОМЕНКО наголосив, що місцеві чиновники, аби приховати дану ситуацію, вдаються до різних засобів. “Деякі вимагають від медиків та вчителів брати відпустки за власний рахунок, дехто закриває школи під прикриттям карантину, але реально цим проблему не вирішити”, - сказав він.