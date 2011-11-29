Зайцева розповіла, кого звільнять від участі у ЗНО

Очікується, що у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 2012 року візьмуть участь близько 455 тисяч осіб, що у 1,5 рази більше, ніж 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ірина ЗАЙЦЕВА повідомила сьогодні yна прес-конференції у Києві.

За її словами, станом на 25 листопада на пробне тестування зареєструвалися майже 64 тисячі осіб. І.ЗАЙЦЕВА зауважила, що сьогодні-завтра завершується реєстрація на пробне ЗНО, що відбудеться 24 і 31 березня. За її словами, результати, які учасники показують під час пробного тестування, майже не відрізняються від тих, які вони показують під час основного етапу. Різниця лише у тому, що участь у ЗНО безкоштовна, а за складання пробного тесту необхідно заплатити 74 грн.

“Для будь-якої людини, яка бере участь у зовнішньому незалежному тестуванні 2012 року, незалежно від того, коли вона закінчила школу, тестування буде безкоштовним”, – нагадала вона.

За словами директора центру, від участі у ЗНО звільняються лише ті люди, які мають медичні протипоказання. І.ЗАЙЦЕВА повідомила, що цього року планується розробити спеціальну форму довідки для таких осіб. “Це буде довідка за суворо визначеною формою, вона перевірятиметься на місцях представниками органів охорони здоров’я”, – додала вона.

Також І.ЗАЙЦЕВА нагадала, що якщо людина з якихось причин відсутня на основній сесії ЗНО, то вона має можливість взяти участь у додатковій сесії. До об’єктивних причин, що дають право на участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання належать, зокрема, участь у міжнародних олімпіадах або змаганнях, хвороба, смерть близьких родичів та форс-мажорні обставини (стихійне лихо).

І.ЗАЙЦЕВА зауважила, що навчальний рік для випускників шкіл, які братимуть участь у ЗНО-2012, закінчиться раніше у зв’язку з проведенням в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Тобто, вони складатимуть тести після випускних вечорів, що заплановані на 12-13 травня.

У зв’язку з цим, повідомила І.ЗАЙЦЕВА, календарем ЗНО-2012 передбачено, що спершу відбудеться тестування, у яких не очікується велика кількість учасників, зокрема, з хімії – 15 травня, російської мови – 17 травня та географії – 19 травня. 21-22 травня пройдуть дві сесії ЗНО з математики, 24 травня – з всесвітньої історії, а дві сесії української мови та літератури (єдиний обов’язковий тест) відбудуться 28-29 травня.

Також І.ЗАЙЦЕВА повідомила, що програмою ЗНО-2012 не передбачено тестових завдань із власними варіантами відповідей. “Це тест, який більше з’ясовує комунікативні можливості. Це дуже добре, безумовно, але потрібна дуже серйозна підготовка. В тому числі, підготовка екзаменаторів, які перевірятимуть ці тести”, – пояснила вона.

На переконання І.ЗАЙЦЕВОЇ, до ЗНО кожен може підготуватися самостійно, без додаткових занять із репетиторами. Зокрема, відштовхуючись від звіту про проведення ЗНО-2011, знаючи програму ЗНО та завдяки добросовісним вчителям у школах.

Також директор УЦОЯО повідомила, що цього року центр оцінювання якості освіти взяв участь у розробці індивідуального комплекту матеріалів для учасників ЗНО. У попередні роки матеріали для підготовки до ЗНО, які надходили у продаж, готувалися без участі УЦОЯО.

“Я не кажу, що ці матеріали беззастережно погані, ми просто не оцінювали їхню якість. Хоча мені доводилося стикатися із контрафактною продукцією – коли просто змінювалася обкладинка у посібнику за 2008 або 2009 рік і це називалося посібником для підготовки до ЗНО-2011”, – зауважила І.ЗАЙЦЕВА і додала, що вартість розробленого цього року комплекту становить близько 50 грн.

У збірник входить програма тесту, характеристика, специфікація, методичні рекомендації, демонстраційний варіант тесту, бланк учасника.

Щодо нових тестів І. ЗАЙЦЕВА повідомила, що у тесті з української мови та літератури було додано розділ “Теорія літератури”. Також було відкореговано список творів, які були додані чи вилучені з навчальної програми, інших предметів зміни майже не торкнулися.

Загалом наступного року проводитиметься ЗНО з 13 предметів, минулого року було 12.

Реєстрація на основне тестування розпочнеться 1 січня і триватиме до 20 лютого.