Експерти: освіта в Україні гірша, ніж у Радянському Союзі

Експерти відзначають істотне погіршення рівня освіти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, така думка висловлювалася під час круглого столу "Чи можна здобути справжню університетську освіту в Україні" в Інституті Горшеніна

Так, директор Відкритої педагогічної школи, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Сергій ВЕТРОВ упевнений, що українську систему освіти в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, врятувати вже не можна.

«Вона застаріла, вона анахронічна, вона феодальна по суті - оскільки там ні вчитель, ні учень, ні студент не вільний», - відзначив він.

Експерт переконаний, що систему освіти потрібно змінювати в принципі, а не намагатися її реконструювати.

За словами С.ВЕТРОВА, в українській освіті традиційно намагаються змінити технологію викладання, тоді як змін вимагає сама філософія освіти.

Перший проректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва Галина ВЛАСОВА вважає, що рівень освіти знизився порівняно з освітою в Радянському Союзі.

«Знизився в тому плані, що освіта раніше давалася академічне і в дуже жорсткій ієрархічній управлінській системі. Зараз студентам дана свобода вибору дисциплін - і до цього, можливо, не готові ні студенти, ні викладачі. Це, можливо, і шкодить нашій освіті на сьогоднішній день. Студенти цим шантажують, а викладачі повинні з ними загравати. Це знижує якість освіти, але це необхідний етап розвитку освіти", - вважає експерт.