Зошити з «гламурним» Сталіним зняли з продажу

У Тернополі після втручання управління торгівлі припинено продаж зошитів із зображенням Сталіна.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління торгівлі Василь ХОМІНЕЦЬ, одразу після того, як до міської ради надійшло повідомлення про те, що в одній із торгових мереж продають зошити із зображенням Йосипа Сталіна, відбулася зустріч із підприємцями, причетними до реалізації даних зошитів.

«Ми пояснили, що у людей зі здоровим глуздом особа диктатора викликає лише негативні емоції. Після цього вони зняли ці зошити з реалізації і повернули їх в інше місто на склад. За словами продавців, з часу надходження цієї партії вони встигли продати близько 10 зошитів», - сказав В.ХОМІНЕЦЬ.

За його даними, вироблено зошити у Росії. Вони є складовою серії зошитів «Гламурні лідери», на яких зображені лідери різних країн соціалістичного табору радянської доби з їхніми біографіями.

«Підприємці пообіцяли, що в майбутньому така ситуація не повториться», – додав В.ХОМІНЕЦЬ.