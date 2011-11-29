Луцький розповів, як важко гарним українським студенткам отримати шенген

14:43, 29 листопада 2011
Освіта
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Обіцяє вишам більше автономії

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим ЛУЦЬКИЙ обіцяє, що українським вишам дадуть більше автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі "Чи можна здобути справжню університетську освіту в Україні" в Інституті Горшеніна.

"Я категорично не згоден з тим, що в Україні немає справжніх університетів. Вони є, і є добрі. Питання в статусі університетів. Чому імпортні університети беруть участь в конкурсах і одержують гранти? Тому, що вони мають фінансову самостійність. Ми вперше за 20 років порушуємо питання автономності університетів в Україні. Зараз жоден український виш не може бути так званим грантхолдером - фіскальна дисципліна, якій вони підкоряються, не дозволяє брати участь в конкурсах і програмах грантів», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

За словами голови парламентського комітету, в новому законі про вищу освіту буде передбачено близько 30 видів автономії для університетів, зокрема розпорядження своїми спецфондами і участь в програмах грантів.

Як зазначив М.ЛУЦЬКИЙ, зараз українські виші можуть виступати тільки субпідрядниками європейських університетів, а студенти не можуть одержати шенгенську візу для переміщення європейськими країнами. На думку М.ЛУЦЬКОГО, особливо складно це для українських студенток, тому що вони гарні.

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