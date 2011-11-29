В Україну їде комісар ЄС з питань освіти

Комісар Євросоюзу з питань освіти, культури, багатомовності та молоді Андрула ВАСІЛІУ перебуватиме з робочим візитом в Україні 4-6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

У рамках візиту А.ВАСІЛІУ візьме участь у міжнародній конференції високого рівня «Програми ЄС «Tempus та Erasmus Mundus: можливості для «Східного партнерства», яка організовується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і профільним гендиректоратом Єврокомісії.

Під час перебування в Україні заплановано зустріч А.ВАСІЛІУ з керівництвом Міносвіти, а також відвідання Київського національного університету ім. Шевченка та Національного університету «Києво-Могилянська академія».