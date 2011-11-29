Томенко хоче від Табачника пояснень

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ з проханням роз’яснити ситуацію з можливим виселенням студентів вищих навчальних закладів із гуртожитків під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, до нього надходять звернення студентів вищих навчальних закладів – мешканців гуртожитків щодо проблеми із невизначеністю з їхнім проживанням у гуртожитках з урахуванням проведення Євро-2012.

М.ТОМЕНКО нагадав міністру його заяву, що студентів не будуть виселяти з гуртожитків для того, щоб там розмістити футбольних фанатів і гостей Євро-2012.

Водночас, зауважив віце-спікер, за інформацією начальника Управління туризму, готельного господарства та курортів КМДА Миколи ГРИЦАКА, лише у столиці для футбольних фанів звільнять понад 15 тисяч місць в гуртожитках. Згідно з підписаною з керівництвом вищих шкіл угодою, держава профінансує ремонт студентських помешкань.

М.ТОМЕНКО попросив Д.ТАБАЧНИКА надати офіційну позицію Міністерства освіти щодо виселення студентів вищих навчальних закладів із гуртожитків під час проведення Євро-2012.