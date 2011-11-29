В Азарова просять 10 мільйонів на вчителів

Депутати Луганської міської ради сьогодні на сесії прийняли звернення до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням виділити додаткову субвенцію з держбюджету у розмірі 10 млн. грн. на зарплати вчителям.

Як передає кореспондент УНІАН, голова бюджетної комісії міськради Володимир МЕДЯНИК заявив, що в Луганську існують проблеми з виплатою зарплат працівникам освіти.

Він пояснив, що така ситуація склалася через те, що запланованих коштів у розмірі 253 млн. грн., передбачених Міністерством освіти, місту не вистачає. В.МЕДЯНИК наголосив, що Луганськ весь рік намагався економити для того, щоб вчасно розраховуватися з вчителями.

«Через брак коштів реорганізуються школи з учнями менше 100 осіб. З вересня припинено роботу школи № 15. Для вирішення питань щодо фінансування виконком Луганської міської ради неодноразово звертався до Кабінету міністрів, до народних депутатів, але жодних результатів це не дало», - заявив В.МЕДЯНИК.

За його інформацією, 31 жовтня Кабмін прийняв постанову, в якій було розподілено додаткову дотацію на освіту з держбюджету в регіони країни.

«Загалом було розподілено 368 млн. грн. по містах та областях. Наприклад, 32 млн. - Львівській, 45 млн. – Київській, 122 млн. – Чернігівській. Луганську і Луганській області дісталося 0 гривень 0 копійок. Як розподілялися гроші – незрозуміло. Хоча в Кабмін ми повідомляли, що у нас не вистачає грошей навіть на «захищені статті». Обласна рада виділила додаткову дотацію у розмірі 1 млн. 600 тис. грн., але цього недостатньо, це тільки 13% від необхідної суми», - сказав голова бюджетної комісії.

За його словами, 10 млн. 800 тис. грн. необхідно Луганську, щоб покрити всі витрати на освіту, зокрема, на зарплати.

Мер Луганська Сергій КРАВЧЕНКО зазначив, що Кабмін несправедливо провів розподіл коштів. «Дуже образливо, що Луганськ, який намагається вчасно платити зарплату бюджетникам, економить на ремонті дахів, доріг, залишився обділеним при розподілі дотацій на освіту з Кабміну. При розподілі дотацій з обласного бюджету вийшло те саме – Брянці перераховано 10 млн. грн., Красний Луч одержав 5 млн., а Луганськ – півмільйонне місто, де 126 навчальних закладів освіти - одержав 1,6 млн. грн. Це несправедливо», - сказав С.КРАВЧЕНКО, попросивши депутатів підтримати звернення до М.АЗАРОВА.

За це звернення проголосувало 64 депутати.