У Черкасах без тепла залишилися два дитсадка та 50 будинків

У Черкасах в ніч на 29 листопада через аварію на теплотрасі без тепла залишилися два дитсадка та 50 будинків.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, аварія сталася на теплотрасі між тепловими камерами по вул. Благовісна та Піонерська.

Працівники комунальних служб з 6 години ранку проводять ремонтні роботи.

Протягом дня комунальні служби планують ліквідувати аварію.