У Черкасах без тепла залишилися два дитсадка та 50 будинків
10:33, 29 листопада 2011Освіта
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Проводять ремонтні роботи
У Черкасах в ніч на 29 листопада через аварію на теплотрасі без тепла залишилися два дитсадка та 50 будинків.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, аварія сталася на теплотрасі між тепловими камерами по вул. Благовісна та Піонерська.
Працівники комунальних служб з 6 години ранку проводять ремонтні роботи.
Протягом дня комунальні служби планують ліквідувати аварію.
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