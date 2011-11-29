Засновник Facebook напророкував смерть електронній пошті

Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, вважає, що пік популярності електронної пошти вже минув.

Статистика comScore показує, що кількість електронних листів, відправлених веб-користувачами 12-17 років, протягом минулого року скоротилася на чверть.

А відвідуваність ресурсів, що надають послуги електронної пошти, зменшилася на 6,6%.

Дослідження, проведене не так давно на замовлення британського провайдера TalkTalk, показало, що лише 51% місцевих тінейджерів та 20-річних ставлять електронну пошту на перше місце серед електронних засобів спілкування.

Галузеві експерти вважають, якщо ця тенденція збережеться, коли молодь подорослішає, електронній пошті в звичному її розумінні довго не жити.

Підлітки все частіше використовують альтернативні засоби обміну інформацією. Це миттєві повідомлення, відправлені з мобільних телефонів, і листування через сайти соціальних мереж.

Зазначимо, Марк Цукерберг заявляв про швидку смерть електронної пошти ще в листопаді минулого року на презентації служби обміну миттєвими повідомленнями на своєму сайті.

ТСН