У Табачника вже склали графік ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів у 2012 році розпочнеться 15 травня та триватиме до 7 червня. Додаткову сесію ЗНО буде проведено з 18 до 23 червня, пише Osvita.ua

У Міністерстві освіти підписано наказ, яким затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році.

У відповідності з графіком проведення ЗНО-2012, першим предметом тестування стане хімія, тестування з цього навчального предмета відбудеться 15 травня.

17 та 19 травня буде проведено тестування з російської мови та географії відповідно.

21 та 22 травня буде проведено ЗНО з математики, що відбудеться у дві сесії.

24 травня абітурієнти матимуть можливість скласти тест з всесвітньої історії, а 26 травня відбудеться незалежне оцінювання з чотирьох іноземних мов - англійської, німецької, французької та іспанської.

Обов’язкове тестування з української мови і літератури, враховуючи кількість випускників цього навчального року буде проведено протягом двох днів – 28-29 травня.

Також у дві сесії буде проведено ЗНО з історії України, тестування абітурієнтів з цього предмета відбудеться 31 травня та 1 червня.

Завершуватимуть основну сесію ЗНО-2012 фізика та біологія, тестування абітурієнтів з цих навчальних предметів буде проведено 5 та 7 червня відповідно.

Додаткову сесію ЗНО, в який візьмуть участь ті абітурієнти, які з об’єктивних причин не матимуть можливості брати участь у основній сесії тестування буде проведено у період з 18 до 23 червня наступного року.

Український центр оцінювання якості освіти має оголосити результати учасників ЗНО до 1 липня 2012 року.

Календарним планом проведення ЗНО-2012 також встановлені інші строки заходів, що пов’язані із підготовкою та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році.

Як повідомлялося раніше, подання реєстраційних документів особами, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 1 січня та триватиме до 20 лютого 2012 року. Реєстрація здійснюватиметься регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Особливістю організації ЗНО-2012 є те, що його проведення збігатиметься з завершенням навчального року у школах. Враховуючі це, очікується, що тестування буде розпочинатися у другій половині дня.

Нагадаємо, приймальні комісії вищих навчальних закладів розпочнуть прийом документів від абітурієнтів 2 липня 2012 року.