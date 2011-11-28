У Тернополі продають зошити зі Сталіним і Леніним

В одному з канцелярських магазинів Тернополя продаються зошити із зображенням Леніна та Сталіна, повідомляє ZN.uaз посиланням на ZIK.

На другій сторінці учнівського зошита у клітинку є портрет Сталіна з біографією. На інших зошитах серії є портрети та біографії Леніна, Мао Цзедуна та Фіделя Кастро. Серію має назву «Гламурні лідери».

Зошити російського видавництва в Україні поширює фірма-продавець з Дніпропетровська. В інших магазинах міста таких зошитів у продажу немає.

Депутат Тернопільської міської ради, голова фракції ВО «Свобода» Ірина Бурма заявила: «Як таке можливо? Буду звертатися до правоохоронних органів, до керівника, до управління торгівлі в Тернопільській обласній раді про те, щоб це було забрано з прилавків, і ніколи такого не могло повторитися. Це ситуація, яка взагалі не може бути на території Західної України».