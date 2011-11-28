Томенко нагадав Табачнику про КПІ без ректора

Микола Томенко вимагає оголосити конкурс на посаду ректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Про це повідомляє прес-служба заступника Голови Верховної Ради України.

Томенко направив звернення міністру освіти і науки, молоді та спорту України з проханням роз´яснити причини затримки з оголошенням конкурсу на заміщення вакантної посади ректора НТУУ "КПІ".

У своєму зверненні віце-спікер повідомив, що останнім часом до нього звертаються представники освітянської сфери, які наголошують, що досі не оголошений конкурс на заміщення вакантної посади ректора.

Він нагадав, що відповідно до наказу МОНмолодьспорт від 1 листопада цього року Михайла Згуровського було призначено виконуючим обов’язки ректора НТУУ "КПІ".

Водночас, як нагадав Томенко, 26 жовтня під час брифінгу Дмитро Табачник повідомив, що як тільки закінчиться контракт з нинішнім ректором, буде оголошено конкурс.

Натомість, станом на 28 листопада 2011 року конкурс на заміщення вакантної посади ректора НТУУ "КПІ" не оголошений.

Зважаючи на правовий та інформаційний резонанс, що виник довкола цього питання, Томенко попросив міністра надати інформацію про причини затримки оголошення конкурсу та невідкладно забезпечити умови для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора.

Нагадаємо, призначити Згуровського в. о. ректора КПІ та оголосити конкурс вимагали студенти вузу.

Українська правда