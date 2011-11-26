У день пам'яті жертв Голодомору Табачнику стукнуло 48 років

Сьогодні, 26 листопада, в день пам`яті жертв Голодомору 32-33 років відзначають свої дні народження міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, а також його ідеологічний опонент, член БЮТ-Батьківщина Андрій Шкіль, повідомляє Багнет.

Як зазначає видання, Дмитру Табачнику, який цього року отримав ляпас від студентки, виповнилося сьогодні 48 років. Багато політиків, у тому числі глава АП Сергій Льовочкін, пророкували йому, що до свого дня народження він не всидить в міністерському кріслі, але Табачник висидів і навіть отримав привітання від Віктора Януковича.

Другий же іменинник - Андрій Шкіль, запам`ятався лише своїми гучними криками на захист Юлії Тимошенко під Печерським судом, а у вересні на очах у екс-прем`єра навіть вплутався в бійку. Також всі ми чудово пам`ятаємо ДТП за участю нардепа.

Шкіль та Табачник - однолітки. Йому сьогодні, як і міністру, також стукнуло 48 років.

Політики відмовчуються і не кажуть, чи будуть якось святкувати свої іменини через те, що вони збіглися з трагічною датою.