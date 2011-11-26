Чернівецьких студентів посадили на дієту

Уже кілька тижнів не працюють їдальні у корпусах хімічного, математичного, філологічного та географічного факультетів Чернівецького національного університету. На дверях деяких їдалень так і залишилися вивіски «Їдальня працює щодня, окрім суботи та неділі». На деяких – просто висить колодка, жодного напису. А вхід до їдальні на математичному факультеті перегородили стендом, пише "Молодий буковинець".

На перервах черги студентів скрізь: біля кавових автоматів, кіоску з хот-догами та всілякими гам-, чіз- та чікенбургерами.

– У їдальні можна було смачно перекусити, купити щось корисне, – каже студентка третього курсу матфаку Тетяна. – А зараз на перерві лише встигаю попити кави з автомата. Та й то не завжди вдається, бо й тут черга.

Не проштовхнутися до прилавків і в магазинах неподалік резиденції ЧНУ. Студенти дивляться на продукти такими голодними очима, що здається, зараз з’їдять усе. Але що там їсти? Хіба булочки, вибір яких справді великий, та кефір. Ось і весь обід. А в їдальнях за 15-20 гривень можна було взяти салат, картоплю з м’ясом, чай і до чаю.

Довколишні магазини, очевидно, добре зрозуміли безвихідь студентів. Ось і встановлюють вигідні для себе ціни. Наприклад, у центрі в супермаркеті сочник коштує 2,5 гривні, а в магазинах біля університету – 3,00-3,25 гривні. Навпроти корпусу №1 вартість хот-догу – 7,5 гривні. У кіоску в скверику біля університету – вже вісім. А віднедавна біля корпусу №1 почали продавати різноманітні кавові напої, мінімальна вартість яких – вісім гривень… Чай з лимоном в одній точці коштує дві гривні, в іншій – вже 2,75. І такі коливання цін у межах 0,5-1 гривні майже на всі продукти.

За їдальнями жалкують не лише студенти, а й викладачі. Заступник декана філологічного факультету Олександр ПОПОВИЧ зізнається: часто навідувався до їдальні.

– Останнім часом там були смачні борщі, супи, – зітхає Олександр Орестович. – Тож можна було смачно і з користю пообідати. Зараз перекусиш хіба що у їдальні корпусу №5. Але не завжди є час сходити туди. Тому почав приносити їжу з дому.

Проректор Чернівецького національного університету Іван ГРИГОРАЩУК стверджує: все це – лише задля покращення умов харчування для студентів.

– У травні ми провели опитування студентів цих чотирьох факультетів щодо умов та якості харчування в їдальнях, – розповідає проректор. – Опитували за кількома показниками: якість страв, асортимент, вартість, обслуговування, інтер’єр. У середньому задоволених цими показниками було не більше третини опитаних. З цього ми зробили висновок, що підприємці, які орендують їдальні, не зовсім задовільно виконують свої зобов’язання. Тож коли 30 жовтня завершився термін дії договору оренди, ректорат вирішив провести конкурс. У ньому мають право взяти участь і колишні орендарі їдалень. Наразі є в середньому по двоє претендентів на точку. Але ще навіть оголошення про конкурс немає. Бо його проведення – тривала процедура. Сподіваюся, вона завершиться навесні.

Чи покращаться умови харчування в їдальнях за нових орендарів, ніхто гарантувати не може, визнає Іван Григоращук. Бо ректорат не має права висувати орендарям вимоги щодо цього. Визначальним пунктом буде вартість оренди. Хто зможе заплатити більшу оренду – той і виграє конкурс. Втім, проректор обіцяє: після завершення конкурсу серед студентів знову проведуть опитування щодо умов та якості харчування. І якщо нові орендарі недбало ставитимуться до своїх обов’язків, з ними достроково розірвуть договір.

А де ж поки що харчуватися студентам взимку – пору, коли їдальні найбільше потрібні? Іван Григоращук каже, що це обговорювали в ректораті. Вирішили: студенти, які навчаються у корпусах резиденції, можуть харчуватися у кафе на другому поверсі та їдальні корпусу №5. Щодо математиків та хіміків, то вони можуть пообідати в юристів або науковій бібліотеці.