У двох вишів відібрали ліцензії

Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії Київського інституту соціальних і культурних зв`язків ім. Святої княгині Ольги та Українського фінансово-економічного інституту.

Про це в інтерв`ю виданню "Україна молода" сказав голова Державної інспекції навчальних закладів Михайло Гончаренко повідомляє Укрправда.

"За результатами перевірок у минулому навчальному році двох вищих навчальних закладів на останньому вересневому засіданні Державної атестаційної комісії було ухвалено рішення анулювати їх ліцензії. Це Київський інститут соціальних і культурних зв`язків імені Святої княгині Ольги та Український фінансово-економічний інститут (теж розташований в столиці)", - сказав він.

Гончаренко зауважив, що у цих вузів "був низький рівень кадрового забезпечення, недостатня навчально–методична база, проблеми з лекційним навантаженням на викладачів, а також низький рівень успішності студентів, який виявили після написання міністерських контрольних робіт".

При цьому, вузи, чиї ліцензії анульовані, працювали більше 10 років.

"Як правило, новостворений навчальний заклад, навпаки, намагається, надавати, якісні освітні послуги, хоче добре себе зарекомендувати. Якщо виш отримав ліцензію, після завершення циклу навчання – першого випуску, він має пройти акредитацію, тобто перевірку якості освіти".

Студенти вузів, чиї ліцензії анульовані, будуть навчатись у інших вузах.

"Міністерством передбачено, що студентів таких ВНЗ забиратимуть інші університети. Місця для подальшого навчання їм нададуть протягом кількох місяців", - додав Гончаренко.

Крім того, на наступному засіданні держатестаційної комісії розглядатиметься питання про анулювання ліцензій ще щонайменше чотирьох навчальних закладів (у тому числі однієї філії національного ВНЗ).

Він також повідомив, що ДАК регулярно отримує скарги від батьків студентів про побори у вузах.

"Такі звернення відбуваються регулярно. Ви ж розумієте, соціальне розшарування в нас є... Ми перевіряємо ці факти. І якщо виявляємо їх, то разом iз міністерством реагуємо. Директору це загрожує покараннями – від догани до звільнення з роботи. А якщо факти зібралися серйозні, то проти нього навіть може бути порушена кримінальна справа. Але за ті три місяці, що я очолюю інспекцію, таких серйозних порушень виявлено не було", додав Гончаренко.