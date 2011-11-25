На Миколаївщині школяр наклав на себе руки після сварки з матір’ю

На Миколаївщини 13-ти річний хлопець наклав на себе руки через сварку з рідною мамою. Після чергового конфлікту, парубок пішов із дому, а за тиждень його тіло знайшли правоохоронці, повідомляє ТСН.

Заподіяти собі смерть юнак вирішив просто – зістрибнув з електричної опори, заввишки з 16-ти поверховий будинок.

Шукати сина жінка кинулася лише за чотири дні. Він, мовляв, після конфліктів і раніше тікав, але за кілька днів завжди повертався.

Правоохоронці обшукали все місто. Тіло знайшли на околицях Южноукраїнська, під електроопорою.

Правоохоронці з`ясували, що напередодні Анатолій святкував день народження приятеля. До школи не підготувався, і попросив матір залишитися вдома. Жінка – відмовила.

Шкільні психологи запевняють, що хлопець ріс у неповній сім`ї, тож до нього завжди були дуже уважні. Але приводів для хвилювань - кажуть фахівці - не було. З однолітками Анатолій не конфліктував, на негаразди в родині також не скаржився.

"Толя сильно переживав, що у нього немає батька. Протягом більш, ніж 10 років він не проживав з сім`єю. Це призвело до того, що сім`я мала і матеріальні проблеми", - розповіла директор школи Олена Кокол.

Психологи певні, що хлопець хотів привернути до себе увагу. Мовляв, дітям, які виховуються в неповних родинах, її постійно бракує. Тому вони хочуть викликати в батьків почуття провини.

Нагадаємо, на Одещині чотирикласник наклав на себе руки. 10-ти річного Дмитра на горищі з канатом на шиї знайшла його мати. Міліція підозрює, що хлопця до самогубства довели старшокласники.