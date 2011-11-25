У Тернополі відкрили перший науковий парк в Україні

У Тернополі на базі національного технічного університету відкрили науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля».

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі університету, участь в церемонії відкриття взяли керівники міста та області, вчені, представники інноваційних компаній Індії, Таджикистану, В’єтнаму і Швеції.

Науковий парк створено для розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств регіону, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу та комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

«Це знаково, що саме на Тернопіллі відкривається перший науковий парк в Україні після підписання Закону «Про наукові парки». Тернопільщина має великий науковий потенціал. Наші вчені підготували понад сто проектів, які можна уже втілювати. Стосуються вони найрізноманітніших галузей народного господарства, енергозбереження, медицини, екології тощо. Саме питаннями механізмів впровадження таких розробок вчених та створенням інноваційних проектів і займатиметься науковий парк», – сказав під час відкриття голова облради Олексій КАЙДА.

Також вчені, представники обласної і міської влади наголошували, що відкриття наукового парку дасть можливість поєднати науку та виробництво, завдяки чому наукові відкриття не губитимуться, так і не дочекавшись своєї реалізації.

Під час відкриття наукового парку були підписано низку угод про співпрацю між міською радою Тернополя та підприємствами.