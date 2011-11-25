У Запоріжжі учень коледжу «замовив» свого родича

У Запоріжжі працівники міліції затримали злочинну групу, учасники якої увірвалися в масках з битою і холодною зброєю в квартиру 62-річного місцевого жителя і намагалися забити його на смерть.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції, злочин був скоєний увечері 24 листопада в Орджонікідзевському районі Запоріжжя.

«Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи виявили в квартирі спливаючого кров`ю немолодого чоловіка і його неповнолітнього родича, котрий у момент розбійного нападу знаходився в приміщенні, але чомусь не постраждав», - повідомили в міліції.

Під час оперативно-слідчих заходів у справі було встановлено, що саме цей учень коледжу – близький родич постраждалого - і є замовником злочину.

«Дізнавшись про те, що його родич продав будинок, вирішив його вбити, щоб заволодіти його грошима. Для скоєння злочину він запросив двох своїх товаришів по навчанню», - повідомили в міліції.

Усі троє затримані.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

Жертва злочину в тяжкому стані знаходиться в реанімації.

Ведеться слідство.