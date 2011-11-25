На Дніпропетровщині хочуть закрити інтернат для дітей-інвалідів

Один із інтернатів для дітей-інвалідів та сиріт на Дніпропетровщині планують закрити, а на його місці створити звичайний дитячий садочок.

Батьки дітей з розумовими і фізичними вадами, а також викладачі закладу - обурєні таким рішенням чиновників. Вони закликають знайти вихід і наполягають на незамінності цього закладу для його вихованців, повідомляє 5 канал.

В інтернаті проживає 155 дітей з усієї області. Значна частина - сироти. Школа-інтернат розташована у рекреаційній зоні, в колишньому графському маєтку. Інфраструктура закладу спрямована на реабілітацію дітей-інвалідів з вадами розвитку.

На сесії облради депутати вирішили віддати інтернат з обласного у районне підпорядкування. Директор школи каже - це призведе до закриття закладу. Адже його утримання коштує майже шість мільйонів гривень на рік. Таких грошей у бюджеті району немає.

Влада вважає, що замість інтернату треба зробити в Котовці ще один дитячий садок. Адже сиріт щороку стає дедалі менше. Відтак і інтернат незабаром стане непотрібним.

Якщо заклад закриють - без роботи опиняться 80 людей. У більшості викладачів по дві вищі освіти - педагога та реабілітолога. Батьки ж дітей-інвалідів запевняють - ящо влада не передумає - підуть під стіни Верховної Ради голодувати.