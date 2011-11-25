У Чернівцях кошти на зарплату освітянам забрали у Департаменту ЖКГ

Щоби забезпечити видатки на медицину і освіту в Чернівцях до кінця року, додатково з міського бюджету виділили 1,1 мільйона гривень. На цю суму зменшили видатки господарського управління міськради і департаменту ЖКГ.

Про це на сесії Чернівецької міської ради 24 листопада повідомила начальник фінансового управління міськради Лівія Бамбуляк, пише "Молодий буковинець".

- Зменшити видатки господарському управлінню міської ради на 305 тисяч і департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 795 тисяч гривень. Зазначені видатки спрямувати управлінню охорони здоров’я 500 тисяч - на придбання медикаментів і управлінню освіти міської ради 600 тисяч - на виплату заробітної плати працівникам освіти, - пояснила Л.Бамбуляк.