У Німеччині обрали найкращі міста для навчання

Кращі умови для навчання, як показують результати дослідження, пропонує федеральна земля Баварія.

Найкращим для навчання в Баварії був визнаний район Майн-Шпессарт. Серед великих міст пальма першості дісталася Мюнхену. Після нього в рейтингу міст, які пропонують найкращі умови для навчання, йдуть Дрезден, Штутгарт і Нюрнберг.

Серед міст з населенням менше 500 тис. жителів лідирує Ерланген. Далі йдуть Гейдельберг і Вюрцбург.

Серед маленьких і середніх міст кращі умови студентам може запропонувати Бамберг, серед районних центрів - Місбах.

У Баварії також були відзначені кілька «несподіваних переможців» - міст і районів, які були визнані одними з найкращих освітніх регіонів, незважаючи на те що економічні умови в цих районах можна назвати несприятливими. Так, до цього списку ввійшли міста Кауфбойрен і Розенгейм та райони Айхштедт і Регенсбург.

При складанні списку регіонів Німеччини, що пропонують кращі умови для навчання, було розглянуто 400 районів, міст і областей республіки. При цьому враховувалися не тільки якість навчання в школах, інститутах або інших навчальних закладах, а й можливості для особистісного і соціального розвитку громадян. Також були враховані можливості, які надає регіон для професійної перепідготовки, навчання без відриву від виробництва та особистісного розвитку.

При порівнянні федеральних земель з`ясувалося, що північні регіони Німеччини пропонують гірші умови для навчання, ніж південні. Друге місце після Баварії в рейтингу федеральних земель займає Баден-Вюртемберг. Слідом йдуть Саксонія, Рейнланд-Пфальц і Гессен. Замикає список Бремен.

За даними дослідження, Берлін в порівнянні з іншими німецькими великими містами пропонує студентам та школярам не найкращі умови для навчання. Серед 13 міст з населенням вище 500 тис. чоловік столиця зайняла тільки 10-е місце, повідомляє Euromag з посиланням на Süddeutschen Zeitung.