Студенти-аграрії не хочуть під «крило» Табачника

Студенти аграрних вищих навчальних закладів закликають міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА відмовитись від планів передати їхні заклади із підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства до міністерства, яке він очолює.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН представниця Полтавської державної аграрної академії Тетяна БАРДІНА, студентам стало відомо про те, що Міносвіти підготувало проект наказу про перепідпорядкування аграрних ВНЗ від МінАП до Міносвіти.

“Нас хочуть, як якусь річ, з однієї кишені до іншої передати від одного міністерства до іншого”, – сказала студентка. Вона зауважила, що студенти виступають проти такого рішення. Т.БАРДІНА зазначила, що аграрна освіта є зразком галузевої освіти України і студенти не хочуть, аби їх силоміць відривали від профільного державного відомства. “Ми не є річчю, ми не є товаром”, – сказала вона.

Представник Житомирського національного агроекологічного університету Іван МАРТИНЧУК сказав, що в Україні нараховується близько 250 тис. студентів навчальних закладів аграрного спрямування. За його словами, аби захистити їхні права, активісти вирішили організувати рух захисту аграрної освіти “Серп і молодь”.

Він сказав, що на сьогодні вже зібрано більше 100 тис. підписів на підтримку вимог студентів і до кінця дня вони будуть передані в Адміністрацію Президента. Студенти просять керівництво держави зупинити плани Міносвіти про передачу освітніх закладів. “Ми переконані, що Президент не знає про ці плани”, – сказала Т.БАРДІНА.

І.МАРТИНЧУК пояснив, що перехід аграрних ВНЗ у підпорядкування Міносвіти призведе до “розриву між теорією та практикою”. За його словами, зараз студенти-аграрії мають можливість регулярно проходити практику на підприємствах АПК, паралельно з навчанням отримуючи навички, необхідні для їхньої подальшої роботи. Також, зауважив І.МАРТИНЧУК, зараз студенти забезпечені можливістю стажування на аграрних підприємствах інших країн. Студенти вважають, що після втрати підпорядкування МінАП вони можуть бути позбавлені цих та інших можливостей.