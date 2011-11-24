Азарова зробили почесним професором казахстанського вишу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ став почесним професором Євразійського національного університету імені Гумільова.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Це звання М.АЗАРОВУ було присвоєно під час відкриття українського центру науки і культури у Євразійському національному університеті імені Гумільова в Астані.

Також М.АЗАРОВ під час відкриття цього центру наголосив, що в 2014 році пройдуть Дні культури України в Казахстані.

«В ході мого візиту до Казахстану ми домовилися провести Дні культури України у Казахстані у 2014 році», - зазначив М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що Дні культури будуть приурочені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.

Також під час відвідання центру глава уряду України вручив чотирьом особам «посвідчення закордонного українця».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ перебуває з офіційним візитом в Республіці Казахстан.