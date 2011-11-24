У Херсоні на території дитсадка знайшли ручну гранату

У Херсоні на території дитячого садка знайшли ручну гранату.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МЧС у Херсонській області.

Ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни виявила робітниця дошкільної установи, розташованої в Дніпровському районі Херсона, учора, 23 листопада, об 11.00 під час земляних робіт.

Фахівці піротехнічної служби, прибувши на місце події, вилучили вибухонебезпечний предмет.

Цього ж дня поблизу залізничної станції Пойма (Цюрупинський район) піротехнічною службою УМНС за програмою «Протимінної діяльності на території Цюрупинського району» було виявлено 3 мінометних міни часів ВВВ.

Знешкодження знайдених боєприпасів заплановано на сьогодні, 24 листопада.

За даними УМНС, з початку року в регіоні було знешкоджено 911 боєприпасів, серед яких авіаційна бомба вагою 500 кг.