Симоненко хоче оновити список КПУ Табачником?

Лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО має намір кардинально поновити партійний список до наступних виборів до Верховної Раду України. Як стало відомо журналу Weekly.uaз достовірних джерел у партії, пропозиції увійти до партійного списку на вибори-2012 комуністи мають намір зробити міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ, політологу Володимиру КОРНІЛОВУ, олімпійському чемпіону-легкоатлету Рудольфу ПОВАРНІЦИНУ і письменнику-публіцисту Мирославі БЕРДНИК (дочці письменника Олеся Бердника).

У цілому ж лідер КПУ узяв курс на омолодження партії. Виходячи з цього принципу, у депутати, швидше за все, не зможуть балотуватися комуністи-пенсіонери - Олександр ТКАЧЕНКО, Світлана ШМЕЛЬОВА і Валентин МАТВЄЄВ, відзначає Weekly.ua.