Симоненко хоче оновити список КПУ Табачником?
"Пенсіонерам" місць може не вистачити
Лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО має намір кардинально поновити партійний список до наступних виборів до Верховної Раду України. Як стало відомо журналу Weekly.uaз достовірних джерел у партії, пропозиції увійти до партійного списку на вибори-2012 комуністи мають намір зробити міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ, політологу Володимиру КОРНІЛОВУ, олімпійському чемпіону-легкоатлету Рудольфу ПОВАРНІЦИНУ і письменнику-публіцисту Мирославі БЕРДНИК (дочці письменника Олеся Бердника).
У цілому ж лідер КПУ узяв курс на омолодження партії. Виходячи з цього принципу, у депутати, швидше за все, не зможуть балотуватися комуністи-пенсіонери - Олександр ТКАЧЕНКО, Світлана ШМЕЛЬОВА і Валентин МАТВЄЄВ, відзначає Weekly.ua.