У Донецьку евакуювали школу

Сьогодні у Донецьку були евакуйовані учні та персонал однієї зі шкіл після анонімного дзвінка про замінування будівлі.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

За її словами, о 12.30 на номер "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі загальноосвітньої школи № 115 у Кіровському районі Донецька. На місце оперативно прибули співробітники міліції, а також МЧС, швидкої допомоги, вибухотехніки і кінологи.

«Всіх людей зі школи було евакуйовано, територію оточено», - сказала О.ПОЧКАЛОВА, додавши, що після евакуації фахівці приступили до обстеження приміщень школи. «На даний час обстеження приміщень будівлі школи триває», - сказала вона.