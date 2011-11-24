Українські науковці: люди, народжені в грудні, живуть довше

Українські вчені знайшли залежність тривалості життя людини від місяця, коли вона народилася.

Про це розповіли в Інституті геронтології ім. Д. Чеботарьова, пише Сегодня.

"Наші дослідження показали, що люди, народжені в грудні, живуть на 2,5 роки довше тих, хто з`явився на світ у квітні-травні, - говорить завлабораторією епігенетики Олександр Вайсерман. - Пояснюється це тим, що грудневих дітей жінки виношують все літо й осінь, коли багато сонця, овочів і фруктів. Вони потенційні довгожителі".

Також вчені виявили залежність дати смерті від дня народження.

"Люди частіше помирають у період за два тижні до й дві після дня народження. У цей період помирає третина жінок і половина чоловіків, - говорить Вайсерман. - Ми це пояснюємо тим, що дитина, з`являючись на світ, відчуває найсильніший біль. Цей стрес відкладається в пам`яті, і з наближенням дати народження організм згадує пережите й знову готується до стресу. Тоді знижуються інші захисні ресурси організму".

Українська правда. Життя