У столиці Єгипту горить будівля Американського університету

У Каїрі в районі площі Тахрір горить будівля Американського університету, пожежа спалахнула під час сутичок між демонстрантами і поліцією, які тривають вже п’ятий день.

Ще не відомо, що саме стало причиною загоряння. Можливо, всередину навчального закладу могла залетіти пляшка із запальною сумішшю, кинута мітингувальниками.

За деякими даними, в університеті, який розташований у декількох десятках метрів від Тахрір, перебували маніфестанти. Чи вдалося їм вийти з будівлі до пожежі, поки не відомо. Наразі поліцейські намагаються розсіяти демонстрантів, щоб до палаючої будівлі під`їхали пожежники.

Нова хвиля протестів у Єгипті почалася минулої суботи: тисячі демонстрантів вийшли на центральну площу Каїра, виступаючи за відставку військового уряду, який прийшов до влади після повалення президента Хосні Мубарака 11 лютого.

За даними правозахисників, загинуло вже 38 людей за п`ять днів протестів.

ZN.UA