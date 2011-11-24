New York Times склав список зі 100 найцікавіших книг

Цього тижня газета New York Times анонсувала список 100 цікавих книг 2011 року.

Під кінець року NY Times традиційно анонсує список десяти кращих книг року, тому оприлюднений поки перелік можна вважати чимось на зразок лонг-ліста. До списку потрапили 45 художніх книг і 55 нон-фікшн-творів, серед найбільш помітних несподіванок — відсутність у списку книги, яка викликала в цьому році, мабуть, найбільше шуму - біографії Стіва Джобса авторства Уолтера Айзексона, а також роману Джесмін Уорд «Рятуйте кістки» (Salvage the Bones), який отримав американську National Books Award, пишуть znaki.fm.

Втім, гучних імен у списку вистачає: туди потрапили, зокрема, Харукі Муракамі зі своїм новим романом «1Q84», лауреат Пулітцерівської премії Джеффрі Євгенідіс з книгою Marriage Plot, Стівен Кінг зі своїм останнім романом (днями номінованим на антипремію за найгірший опис сексу у літературі), Букерівський лауреат цього року Джуліан Барнс з переможним «Відчуттям кінця», а також перспективні дебютанти — Теа Обрехт з «Дружиною тигра» (Tiger`s Wife) і Чед Хербах з «Мистецтвом поля» (The Art of Fielding).

Повністю ознайомитися з анотованими списком можна на сайті New York Times.

ZN.UA