У Бахчисараї з підозрою на гепатит А госпіталізували 4 дітей
09:41, 24 листопада 2011Освіта
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Із спеціалізованої школи-інтернату
Протягом 21-23 листопада у Бахчисараї із спеціалізованої школи-інтернату до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом „вірусний гепатит А” госпіталізовано 5 чоловік, у тому числі 4 дітей.
Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, повідомляє прес-служба МНС.
Причини захворювання встановлюються.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Криму.
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