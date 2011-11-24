У Бахчисараї з підозрою на гепатит А госпіталізували 4 дітей

Із спеціалізованої школи-інтернату

Протягом 21-23 листопада у Бахчисараї із спеціалізованої школи-інтернату до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом „вірусний гепатит А” госпіталізовано 5 чоловік, у тому числі 4 дітей. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, повідомляє прес-служба МНС. Причини захворювання встановлюються. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Криму.

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