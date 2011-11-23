У Чернівцях за харчування у дитсадках батьки платять авансом

У Чернівцях батьків просять платити наперед за харчування дітей в дитсадках, повідомляє Молодий буковинець.

- У дитсадку, який відвідує моя дитина, мене попросили за можливості здати 50 гривень наперед, за грудень. Сказали, що це потрібно зробити для того, щоби наприкінці року закрити бухгалтерські рахунки. Пообіцяли, що ці кошти будуть враховані, і наступного місяця заплатимо на 50 гривень менше. Гроші здавати попросили добровільно, ніхто ні на кого не тиснув... – розповідають батьки дітей, які відвідують різні дошкільні навчальні заклади.

- Навіщо батьків у дитсадках просять заплатити гроші наперед, - дивується начальник міського управління освіти Валентина МАЛИШЕВСЬКА.

- У цьому треба буде розібратися. Але, наскільки мені відомо, це звичайна бухгалтерія. За законом, 50 відсотків на харчування дітей у дитсадках виділяє держава, іншу половину оплачують батьки. І, щоби завершити поточний рік без боргів, батьків попросили заплатити наперед. Адже станом на перше січня ми мусимо бути «по нулях». Нехай батьки розуміють, що ці кошти нікуди не подінуться з рахунків. Заплатять більше – залишок буде перераховано на наступний місяць