Луцький позбавляється альтернативного законопроекту

Голова комітету Верховної ради з питань науки і освіти Максим Луцький (Партія регіонів) вчора зареєстрував у парламенті проект постановипро відкликання законопроекту №7486 «Про вищу освіту», підготовленого народним депутатом Юрієм Мірошниченком (Партія регіонів).

Цей документ, пише "Коммерсант-Украина", є альтернативою нової редакції закону «Про вищу освіту», розробленою в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. У законопроекті N7486 пропонувалося замінити акредитацію вузів акредитацією спеціальностей, дати університетам право визначати умови вступу та навчання контрактників, узаконити критерії отримання вузами національного статусу. В остаточній редакції документа, підготовленого Міносвіти, пропонується ввести поняття "плагіат", за який студентів можуть відрахувати з вузу, зрівняти стипендію до прожиткового мінімуму і дозволити вузам щорічно підвищувати вартість навчання

З моменту реєстрації законопроекту №7486 пройшло вже більше року, однак він так і не був розглянутий у сесійній залі. Разом з тим законопроект Міносвіти досі не зареєстрований у парламенті. За регламентом Ради, документи, що регулюють одні й ті самі питання і є альтернативними, можуть реєструватися у парламенті протягом 14 днів з моменту подання першого з них.

Як пояснив газеті «Коммерсантъ-Украина» М.Луцький, відкликання законопроекту №7486 необхідне для реєстрації законопроекту Міносвіти: "На погоджувальній раді ми розглянемо проект постанови і на наступний день проголосуємо за нього в сесійній залі. Цього ж дня у Раді буде зареєстрований законопроект Міносвіти. До канікул у нас залишилися всього два сесійні тижні, але нова редакція закону повинна бути прийнята до Нового року, як невідкладний документ, що визначає стратегію в сфері розвитку вищої освіти. Нову редакцію закону має бути прийнято до Нового року, як невідкладний документ, що визначає стратегію у сфері розвитку вищої освіти".