Вчитель закидав учнів кулями для гольфу

Учителя школи-інтернату, де навчаються діти з психологічними проблемами, можуть звільнити після того, як на його адресу надійшли заяви про те, що одного разу він вишикував учнів уздовж стіни спортивного залу і закидав їх м`ячами для гольфу.

Викладач Джеймс Макменемі, як кажуть учні, також кидав у тінейджерів камінням. Інцидент стався у школі-інтернаті Керело, графство Ершір, призначеної для навчання дітей з серйозними емоційними, соціальними та поведінковими проблемами.

Вчителю загрожує 15 штрафів за насильство над учнями і недотримання інструкцій. Згідно з однією зі скарг, він намагався звинуватити одного зі своїх учнів у скоєнні інкримінованих йому злочинів, повідомляє Daily Mail.