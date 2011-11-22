Молодь нагадає про Голодомор

У середу, 23 листопада, о 18.00 біля станції метро «Хрещатик» молодь проектуватиме на стіни будинків Києва фрагменти з фільмів про Голодомор-Геноцид 32-33. Громадські активісти поширюватимуть листівки, роздаватимуть свічки та закликатимуть людей вшанувати 26 листопада пам`ять всіх невинно убієнних комуністичним Голодомором. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГР «Відсіч».

У рамках кампанії, присвяченої Дню пам’яті жертв Голодомору-Геноциду ‘32-33, учасники заходу демонструватимуть для перехожих уривки з фільму «Живі» та транслюватимуть ролик до роковин Голодомору. Також вони запалять лампадки та зроблять червоною фарбою написи «Пам`ять жива».

Заходи, присвячені Дню пам’яті жертв Голодомору, розпочались 16 листопада у Львові. Тут на парковій площі біля Національного університету імені Івана Франка поставили годинник, який відраховував час. Щохвилини, як і часи Голодомору, на землю падали люди, зображаючи незліченні тіла замордованих голодом.

Щодня молодь в різних містах країни розповсюджують листівки, демонструють відеоролики та закликають вшанувати 26 листопада пам`ять жертв.

Активісти звертають увагу на те, що захід відбуватиметься тільки під національними прапорами з жалобними стрічками без використання партійної символіки. Також громадськість звертається до представників редакцій радіо та телебачення - утриматись скорботного дня від транслювання розважальних програм.

26 листопада о 16 год. розпочнеться загальнонаціональна Хвилина мовчання:

м. Київ - збір о 14 год. біля станції метро «Арсенальна» (початок ходи), о 14.30 - скорботні заходи біля Національного меморіалу Голодомору.

м. Львів - збір о 15:00 біля пам`ятника Т. Шевченку молебень, 16.00 - акція "Запали свічку", 16.15 - скорботна хода до Підзамче